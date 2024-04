Benevento-Juve Stabia | definito il piano traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito alla riunione del Gos che si è tenuta in Questura, il Settore ai Lavori Pubblici del Comune diin vista del match, in programma lunedì 8 aprile allo stadio ‘Ciro Vigorito’ (ore 20:30) ha disposto per quella data la “chiusura alveicolare e pedonale di via Santa Colomba, dall’intersezione con via Vitelli fino al Piazzale degli Atleti, eccetto i pedoni residenti in zona. Il dispositivo sarà in vigore dalle 17.30 a fine esigenze. Previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato dei civici dispari di via Santa Colomba, nel tratto compreso tra Piazzale degli Atleti e via Vitelli, dalle ore 16 a fine esigenze. Infine, momentanea sospensione della circolazione veicolare in via Avellino, in caso di ...