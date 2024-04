Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Santiago | le foto della famiglia di nuovo unita

(Di venerdì 5 aprile 2024) Esattamente 4 mesi fa i social e le tv continuavano a commentare le dichiarazioni clamorose cheaveva rilasciato a Mara Venier durante Domenica In. I tradimenti subiti dall’allora maritoDe, le sofferenze che aveva patito in quel periodo e pure la replica che il diretto interessato rifilò nel salotto di con Fabio Fazio poco dopo quelleex, diventarono dettagli che parevano ufficializzare una volta per tutte – e nel modo più drastico – la parola fine a ogni tipo di rapporto tra i due, al netto del legame eterno per il loro figlio. Il settimanale Gente ha pizzicato i due. La showgirl argentina e il conduttore di Stasera tutto è possibile si sono incontrati negli ultimi giorni a Milano ed hanno trascorso del tempo ...

Nuovo look per Belen Rodriguez . La showgirl argentina ha deciso di di mostra rsi sui social con i capelli ... corti! L'articolo Belen Rodriguez cambia look e si mostra sui social con i capelli ... (novella2000)

Belen Rodriguez cambia look, sui social spopolano le foto del nuovo taglio - Belen Rodriguez fa il boom di click sul suo ultimo post Instagram. La showgirl argentina ha pubblicato una foto con capelli corti e sguardo impavido, un nuovo look che non è di certo passato ...internapoli

Stefano De Martino, tutti i suoi amori veri e presunti - Di lui conosciamo tutto, nel bene e nel male, perché, al di là del suo lavoro, abbiamo chiacchierato spesso dei suoi amori – veri o presunti – come Emma Marrone, Belen Rodriguez e, non ultimo, il ...dilei

Belen Rodriguez beccata con Stefano De Martino, riavvicinamento in corso - Belen Rodriguez sarebbe stata vista in compagnia del suo ex Stefano De Martino: in molti pensano a un riavvicinamento in corso ...dailynews24