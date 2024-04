Belen Rodriguez e Stefano De Martino fotografati insieme al piccolo Santiago | pace fatta?

"Belen, con i capelli corti sembri un elfo": la replica della showgirl fa il pieno di like - A leggere i commenti e a vedere la cifra di like che in poche ore è comparsa in riferimento al post, si può decisamente constatare che il nuovo look sfoggiato da Belen abbia riscosso un successo ...today

Stefano De Martino, tutti i suoi amori veri e presunti - Di lui conosciamo tutto, nel bene e nel male, perché, al di là del suo lavoro, abbiamo chiacchierato spesso dei suoi amori – veri o presunti – come Emma Marrone, Belen Rodriguez e, non ultimo, il ...dilei

Belen e Stefano: un nuovo ritorno di fiamma - Tra Belen e Stefano sembra non finire mai. I due sono stati paparazzati di nuovo insieme in compagnia del figlio Santiago. Belen Rodriguez sembrava essere stata molto chiara quando, nel salotto di ...notizie