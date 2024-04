Belén Rodríguez debutta sui social con un inedito taglio corto | ma siamo sicuri sia vero?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il pixie cut sfoggiato dalla showgirl argentina è in realtà un hair look temporaneo, oltre che un escamotage giocoso per farsi notare suinon è la sola: molte star fingono di tagliare i capelli per far parlare di sé. E spesso dietro c'è un'implicazione commerciale