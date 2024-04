Bastoni in dubbio per Udinese-Inter | quali alternative? Due opzioni

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha accusato un piccolo affaticamento muscolare ai flessori e dunque la sua presenza inè in. Inzaghi sta dunque pensando alle possibili, con due soluzioni in particolare IN– Alessandrooggi non ha svolto l’allenamento con i compagni a causa di un lieve affaticamento muscolare. Il difensore verrà rivalutato tra sabato e domenica in vista di, partita in programma lunedì al Bluenergy Stadium. La sua presenza ora come ora non è così scontata e ad ogni modo, considerando la gestione degli infortunati da parte di Simone Inzaghi, potrebbe partire dalla panchina.sono lein...

Problema per Bastoni in allenamento: è in dubbio per Udinese-Inter