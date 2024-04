Bastoni altera i piani di Inzaghi | la probabile formazione in Udinese-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)non fa un regalo a, che quasi sicuramente dovrà cambiare i suoisullaprevista per. Modifica in difesa e dubbi in altri reparti, anche se l’impressione è che – per l’ennesima volta – verrano evitati esperimenti “rischiosi”– Il 48° compleanno di Simonenon prevede regali dall’infermeria. Anzi, solo una sorpresa diversamente gradita. La nota dolente dell’si chiama Alessandro, che rischia di saltare la trasferta di Udine per un affaticamento. Difficile ma ancora possibile la convocazione, iml’utilizzo dal 1? da parte di. Al posto di ...