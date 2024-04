BASKET - SERIE DR1» Skywalkers chiude al Palatagliate»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ultima gara di regular season perche, domenica, alle 21, al "", ospiterà la visita del Mugello. Entrambe le formazioni sono già retrocesse e sarà, quindi, una sfida che non dirà più niente. Ai biancorossi non è bastata la rincorsa delle ultime gare, dove hanno conquistato vittorie importanti che, purtroppo, però, non sono servite ad evitare la retrocessione in un’annata più complicata del previsto dalla nuova formula del campionato. I ragazzi di Merciadri, alla loro prima stagione in Divisione regionale "1", hanno, comunque, sempre giocato a testa alta, mettendo in difficoltà anche i grandi roster di questo torneo, costruiti per vincere. Ma il progettova avanti e si inizia già a progettare il futuro. L’obiettivo è quello di continuare anche il percorso con le giovanili e di creare sempre più una ...