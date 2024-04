Basket Serie B Interregionale Senigallia | big match a Roma

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per la Goldengas dura trasferta contro la Virtus spinta da un grande pubblico, 5 Aprile 2024 – Partita difficilissima per la Goldengas che si gioca buona parte del suo futuro nello scontro diretto di domenica 7 aprile acontro la gloriosa Virtus. Le due squadre, già matematicamente ai play-off, sono terze con 14 punti ma la Goldengas sarebbe davanti avendo vinto all’andata in casa 86-73. Si gioca nella piccola palestra Petriana, che è già esaurita e dove farà caldissimo: perè un incontro importante e ilè stato caricato dalla tifoseria anche a livello social. Avversario di grande livello quellono, che punta diritto alla promozione in B Nazionale e che prima della sosta ha mostrato segnali di ripresa rispetto alperso nettamente a ...

