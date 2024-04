Basket | in serie C il CUS Pisa riceve Montevarchi | già salvo | per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – A due giornate dal termine della fase di qualificazione per la permanenza inC, il CUSCosmocare, certo di dover passare dalle forche caudine dei play-out, è in piena lotta con Bottegone, Fucecchio e Monsummano, con la prima messa decisamente meglio, per decidere il ranking finale, che potrebbe risultare determinante per la retrocessione dell’una o dell’altra compagine. La squadra di Emiliano Vincenzini, reduce da una sonora sconfitta sul campo della Uappala US Livorno, che ha conquistato la salvezza matematica, affronta in casa la già salva Fides, domenica alle 18 al PalaCus, con la speranza di poter far valere, contro una squadra tecnicamente migliore, le proprie maggiori motivazioni. FIDES– La squadra di coach Paludi è sicuramente la più forte ...