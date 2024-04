Basket femminile | la Reyer Venezia sfida Ragusa in trasferta in Serie A1 La Virtus Bologna ospita Sassari | derby veneto per Schio contro San Martino di Lupari

(Di venerdì 5 aprile 2024) LaA1 ditorna subito in campo nel weekend alle porte per la ventiquattresima giornata della regular season 2023-2024 che sta per volgere al termine. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono sui parquet del Bel Paese, con tre partite equamente divise tra sabato 6 aprile e domenica 7 aprile. Il primo anticipo del sabato alle ore 18:00 vedrà di fronte la Sanga Milano e la Geas Sesto San Giovanni in untutto lombardo: le neo-promosse cercano il terzo sigillo stagionale, mentre l’Allianz vuole confermare la quarta piazza condivisa con Campobasso a quota 30 punti. Due sono invece le partite previste alle 20:30: la capolista Umanaprova a consolidare la vetta della classifica facendo visita alla Passalacqua, ...

