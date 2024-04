Basket femminile A2 Matelica ospita Vicenza | prova di maturità per il quintetto di Sorgentone

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) A tre turni dal finale di stagione regolare la squadra si trova al 6° posto ed è già matematicamente ai playoff, 5 aprile 2024 – Terzultima di campionato con la Halley Thunderchela Velcofin Interlocks: sabato 6 aprile ore 20. Ildi coach, reduce da due vittorie consecutive in trasferta, si trova attualmente al 6° posto in classifica con 28 punti ed è già matematicamente ai playoff. All’andatavinse a. «La partita nasconde molte insidie – dice il coach della Thunder – perchéè una squadra diversa rispetto all’andata per la crescita del suo gioco e della sua organizzazione, perché è in cerca di punti per la salvezza diretta. Le tre partite di regular season ...