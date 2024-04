Basket DR1 Reggiolo prova a fare tredici Nubilaria a caccia di punti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Due appuntamenti casalinghi aprono alle 21,15 la decima giornata di Divisione Regionale 1. La Pallacanestro(24) cerca il successo numero 13 in stagione nella sfida del PalaMagnani contro gli StarsBologna (28): prima di Pasqua è arrivata la vittoria, sempre a domicilio, colreggio a rilanciare le quotazioni dei bianco-rossi, che dovrannoattenzione a Branchini (12,7di media) e Musolesi (12,5). Alla stessa ora va a disperatadiil fanalino(8), che riceve la visita di Anzola (24): per evitare la decima sconfitta di fila serve unadi grande orgoglio e concretezza, dopo che nelle ultime uscite i novellaresi hanno faticato a reggere l’urto delle rivali, rimediando passivi ...

