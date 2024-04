Baronissi | omicidio Martino | condannato a 24 anni l’ex badante

(Di venerdì 5 aprile 2024) Giuseppe Buono,accusato dell’di Maria Grazia, la 91enne uccisa nella sua abitazione di via San Leonardo il 9 luglio del 2022, – come riporta Salerno Today – è statoa 24di carcere.diè accusato anche del tentatodella sorella dell’anziana, la 87enne Adele. Le accuse erano rapina,e tentato, pluriaggravati. Segui ZON.IT su Google News.

