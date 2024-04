Bari | Schlein contro Conte | «Così aiuta la destra» Primarie? «Ormai è rottura» Video

La segretaria Elly Schlein dal palco Bari manda un messaggio a Giuseppe Conte , che si è sfilato dalle primarie: "Si deve avere rispetto, e far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla ... (fanpage)

Video al link di seguito: https://www.facebook.com/share/v/z8wR4XqcKU7WEhYT/ L'articolo Bari, caso primarie: Schlein al comizio per Leccese, non escluso un nome nuovo per l’unità della coalizione ... (noinotizie)