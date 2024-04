Bari | primarie | due candidati | apparentamento post voto? Cosa succede ora al centrosinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Frastornata, disorientata, confusa.a due mesi dalle elezioni amministrative piomba, all’improvviso, nel caos più completo. Con un centrodestra che non ha l’ombra di un candidato, unche implode spaccandosi nuovamente e le inchieste della Procura che, ogni settimana, sono come secchiate d’acqua ghiacciata per la città. L’ultima in ordine di tempo riguarda Anita Maurodinoia, l’assessora regionale ai Trasporti – ormai ex dopo le dimissioni rassegnate sia dalla giunta che dal Pd – indagata con l’ipotesi di corruzione elettorale per aver, attraverso suo marito Sandro Cataldo ora ai domiciliari, comprato per 50 euro i voti per eleggerla al Consiglio regionale nel 2020. Il punto è:adesso? La domanda è quella che tutti si pongono ossessivamente da ieri. Da quando, cioè, il presidente del ...