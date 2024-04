Bari-Cremonese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio San Nicola valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La formazione pugliese, contro ogni pronostico rispetto ad inizio stagione, si ritrova a lottare per la salvezza e ha bisogno di centrare i tre punti in casa. I ragazzi di Giovanni Stroppa, dal loro canto, sono in piena lotta per la promozioneinA e non vogliono commettere più errori in questo finale di stagione. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite e hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia per non sprofondare ulteriormente in ...