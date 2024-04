Bari-Cremonese 1-2 | pugliesi nei guai Foggia-Casertana 0-2

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il gol delè arrivato al terzo minuto di recupero. I lombardi, passati in vantaggio dopo pochi secondi di gara, hanno controllato agevolmente la partita ed ottengono una vittoria che vale il secondo posto momentaneo in classifica del campionato di calcio di serie B. Ilè fermo a quota 35 punti dopo 32 partite ed ora rischia di essere raggiunto se non superato da Cosenza e/o Spezia che seguono di un punto e che sono in zona playout. Nel l’anticipo di serie C girone C, in serata,0-2. L'articolo1-2,nei 0-2 proviene da Noi Notizie..

