Bari-Cremonese 1-2 | pugliesi nei guai Calcio serie B

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il gol delè arrivato al terzo minuto di recupero. I lombardi, passati in vantaggio dopo pochi secondi di gara, hanno controllato agevolmente la partita ed ottengono una vittoria che vale il secondo posto momentaneo in classifica del campionato didiB. Ilè fermo a quota 35 punti dopo 32 partite ed ora rischia di essere raggiunto se non superato da Cosenza e/o Spezia che seguono di un punto e che sono in zona playout. L'articolo1-2,nei B proviene da Noi Notizie..

LIVE - Bari-Cremonese 0-1, ospiti subito in vantaggio con l'autorete di Maiello - 3' Prima occasione della gara anche per il Bari che risponde con il destro di Diaw da buona posizione, si rifugia in angolo Jungdal. 2' Cremonese IN VANTAGGIO! Al primo affondo gli ospiti passano ...tuttobari

Bari-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Solo un punto dalla zona playout. Bari-Cremonese diventa allora per i biancorossi un crocevia fondamentale per un’intera stagione. Si apre così il 32° turno di Serie B, venerdì 5 aprile alle 20:30, ...pugliain

Bari - Cremonese: niente da fare per i biancorossi, al San Nicola finisce 1-2 - Al primo minuto e al primo affondo gli ospiti passano subito in vantaggio complice la deviazione sfortunata nella propria porta di Maiello su tentativo di Sernicola. Collocolo segna il raddoppio al 65 ...lagazzettadelmezzogiorno