Bari | Conte si sgancia dalla coalizione per ragioni pretestuose Do la mia spiegazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) La rottura del campo largo M5S-Pd aè l’esito prevedibile di un progetto improbabile. Leaddotte da Giuseppe– a mio avviso – sono chiaramente: due giorni prima delle primarie il M5S ritira il suo partito dall’accordo e annuncia che andrà da solo col suo candidato (Laforgia) per via di una indagine su una presunta compravendita di voti successa cinque anni fa in un altro comune (Triggiano); l’altro candidato alle primarie per il comune di(Leccese) non è indagato e per ora risulta estraneo ai fatti. Inoltre le primarie sono un momento in cui la gente vota, come voterà poi nelle elezioni amministrative vere e proprie, e deve essere semmai la gente a decidere di punire il candidato del Pd premiando quello del M5S, non il “capo politico” del M5S. Il M5S aveva fatto del ...