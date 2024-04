Bankitalia rivede al ribasso le stime dell’inflazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Buone notizie per l’economia italiana. , che “diminuirebbe nettamente nel 2024” arrivando all’1,3% (a dicembre scorso si prevedeva l’1,9%). “Il forte ridimensionamentonell’anno in corso rifletterebbe principalmente il contributo negativo dei prezzi dei beni intermedi e dell’energia, solo in parte compensato dall’accelerazione delle retribuzioni”, si legge nel comunicato della Banca d’Italia. L’istituto conferma poi la stima sul Pil a +0,6% nel 2024, all’1% nel 2025 e all’1,2% nel 2026.

