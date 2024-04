Bankitalia | nel 2024 calo netto dell’inflazione all’1 | 3% | Pil confermato allo 0 | 6%

(Di venerdì 5 aprile 2024) Secondo l’istituto di Via Nazionale, il progressivo ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni potrebbe tradursi in una correzione dell’attività nel comparto edilizio più marcata di quanto previsto. L’impatto della restrizione mometaria potrebbe essere più accentuato del previsto

Roma, 28 mar. (askanews) – La Banca d’Italia ha chiuso il 2023 con una perdita lorda di Bilancio per oltre 7 miliardi di euro, interamente compensata dal ricorso al fondo rischi generali, su cui ... (ildenaro)

Bankitalia stima crescita del Pil a +0,8% nel 2024 - ROMA - Secondo le stime non corrette per i giorni lavorativi di Banca d'Italia, confrontabili con quelle del Def, il Pil crescerà dello 0,8% nel 2024, dello 0,9% nel 2025 e dell'1,3% nel 2026. In base ...laprovinciacr

Bankitalia conferma le ultime stime, il Pil 2024 a +0,6%. Inflazione in calo a 1,3% - Nel prossimo triennio "l'occupazione, in forte aumento nel 2023" continua a crescere. Il tasso di disoccupazione scende lentamente, nel 2026 si attesterebbe al 7,4% (ANSA) ...ansa

Bankitalia conferma il Pil a +0,6% per il 2024, poi un rafforzamento. Sulla crescita più rischi che sorprese positive - Il venir meno di tale fattore e l’aumento delle retribuzioni ne comporterebbero una leggera risalita nel successivo biennio, all’1,7 per cento. Stime costruite, dice Bankitalia, nell’ipotesi che non ...repubblica