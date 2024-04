Bankitalia conferma il Pil a +0 | 6%

(Di venerdì 5 aprile 2024) 16.00 La Banca d'Italiale sue previsioni di gennaio lasciando invariata la stima di una crescita dello 0,6% del Pil per il 2024, mentre per il prossimo anno prevede una crescita dell'1% che dovrebbe proseguire nel 2026 con un + 1,2%. La tenue ripresa sarebbe dovuta alla crescita della domanda estera e a un maggiore potere d'acquisto delle famiglie. L'inflazione dovrebbe segnare un netto calo nel 2024 scendendo all'1,3%, contro l'1,9 della previsione di dicembre. Le retribuzioni crescono del 3,5%.

