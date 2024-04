Bandinelli grinta ed esperienza per le Aquile | Spezia in crescita | avanti su questa strada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Suona la carica il vice capitano Filippoin vista del match-salvezza contro il Lecco: "Pronti a mettere in campo sacrificio e combattività ad oltranza per vincere insieme"., lunedì la sua migliore partita in maglia bianca, con tanti applausi per lei. "Ho dato tutto, era una gara importantissima, sono felice della mia prestazione e di quella della squadra, siamo contenti di essere riusciti a vincere. Il match contro l’Ascoli ci deve fare capire che siamo sullagiusta, deve essere di slancio per le prossime partite. Ringrazio i tifosi per la fiducia nei miei riguardi che ho sempre sentito". Ha ben interpretato il ruolo di trequartista, sebbene sia una mezzala. "È un ruolo che mi piace moltissimo perché mi permette di attaccare e di spingere sulla fascia, ma sono pronto a giocare in qualunque ...