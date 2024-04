Banche | crescono comuni senza sportelli | pressing Parlamento per frenare chiusura

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella legislatura in corso sono decine gli interventi bipartisan per fermare fenomeno 'desertificazione' Resta sul rosso fisso nei Palazzi della politica la spia per la crescente diminuzione del numero deglibancari, dal Nord al Sud del Paese. Non mancano, infatti, alla Camera e al Senato, mozioni urgenti, interrogazioni scritte e orali, ordini del giorno

