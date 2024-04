Banca Generali alla Milano Art Week con una novità in collezione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Torna da lunedì laArte per il sesto anno consecutivo tra i protagonisti della settimana milanese c'è, che per tutta la giornata di sabato 13 aprile, l'apertura gratuita del PAC Padiglione d'Arte Contemporanea. Ma non solo, perché durante laArtsarà possibile ammirare, nella sede del BG Training & Innovation Hub di via Achille Mauri 2, parte dellaprivata disviluppata nel progetto BG ArTalent a favore degli artisti italiani di standing internazionale che si arricchisce quest'anno di una nuova acquisizione: Comizi di non amore - The prequel (Contestant n.3: Marianne Faithfull) di Francesco Vezzoli. È il ritratto legato a una delle opere di Francesco Vezzoli più note, ...