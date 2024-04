Back to Black | il biopic su Amy Winehouse | è sommerso di reazioni negative ancora prima di uscire

(Di venerdì 5 aprile 2024) Era abbastanza ovvio, cheto, il filmche ha l’ambizione di raccontare la carriera e l’esistenza di un'artista come Amy Winhouse sarebbe riuscito tanto a stuzzicare la curiosità del pubblico, quanto la rissosità dell’opinione pubblica (soprattutto online). Che la vita di Amysia stata complessa, controversa e piena di contraddizioni non è un mistero. La cantante inglese entrata tristemente a far parte del club dei 27 non ha mai amato le mezze misure e, allo stesso modo, anche se la voce e l'arte di Amydovrebbe mettere tutti d'accordo, il suo ricordo sembra essere più amaro che dolce. A volte, anche divisivo. Ledavanti al nuovo progetto cinematografico, successivo al bellissimo documentario premio Oscar Amy (2015), a cura di Asif ...

Questo mese arriverà il musical dedicato alla cantautrice scomparsa nel 2011 In attesa dell' arrivo nelle sale di Back to Black , biopic dedicato alla figura di Amy Winehouse , è disponibile su Amazon ... (movieplayer)

Online sono comparsi i primi giudizi negativi sulle prime sequenze del film di Sam Taylor-Johnson. I fan di Amy Winehouse non hanno perso tempo e hanno criticato il trailer di Back to Black , il film ... (movieplayer)

MINI Mini Countryman 1.6 Cooper D Countryman my 14 - € 810 Selleria in pelle "Lounge" Carbon Back € 2.160 Selleria in pelle "Lounge" Carbon Black (con ZA4) € 1.110 Selleria in pelle "Lounge" Championship Red/Carbon Black € 2.160 Selleria in pelle ...automoto

MINI Mini Countryman 1.6 Cooper S Countryman my 14 - € 810 Selleria in pelle "Lounge" Carbon Back € 1.810 Selleria in pelle "Lounge" Carbon Black (con ZA4) € 1.110 Selleria in pelle "Lounge" Championship Red/Carbon Black € 1.810 Selleria in pelle ...automoto

Apri il menu di navigazione - Era abbastanza ovvio, che Back to Black, il film biopic che ha l’ambizione di raccontare la carriera e l’esistenza di un'artista come Amy Winhouse sarebbe riuscito tanto a stuzzicare la curiosità del ...gqitalia