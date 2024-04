Baby Gang | chiesti tre anni di sorveglianza con obbligo di soggiorno | “Non ho sbagliato nulla | volevo andare a Sanremo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) La Questura e la Procura di Milano hanno richiesto per il 22enne Zaccaria Mouhib, il trapper noto con il nome d’arte, tredispeciale condi. Il diretto interessato era stato già condannato in due processi a Milano, tra cui uno su una sparatoria, e tornato ai domiciliari con braccialetto elettronico nei mesi scorsi. Il procedimento è stato rinviato al 20 giugno.ha però voluto rilasciare delle dichiarazioni spontanee in aula: “Sono cambiato, non ho mai sgarrato una prescrizione, ho fatto volontariato e non ho, solo le persone che ho frequentato in passato. Pesa il mio nomela vittima sono io, arrivo da ...