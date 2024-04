Azimut vende altri 5 yacht su progetto Valore Made in Viareggio

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Sono già cinque i nuovissimi“Grande” 44 metri venduti sul. Un altro record per la nostra cantieristica che vedrà costruire le “ammiraglie” nei capannoni viareggini, dove sono in fase di lavorazione gli stampi. La presentazione al pubblico sarà in anteprima mondiale al Cannesing Festival nel settembre 2026. Ogniverrà personalizzato ad hoc. "Grande 44 metri è la prova che la vera innovazione anticipa desideri reali degli armatori, tutti già proprietari di unità, che conoscono ildel cantiere e desiderano crescere insieme a noi", spiega Marco Valle, amministratore delegato del gruppoBenetti. Innovazione tecnologica, design visionario e attenzione ...

