Ava Max è tornata con un nuovo singolo | My Oh My

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024) A poco più di un anno dalla pubblicazione di quel gioiellino pop che è Diamonds & Dancefloors, Ava Max ècon un. La cantante ha appena rilasciato My Oh My, un adorabile truzzata che resta in testa al primo ascolto, e che – come direbbe Super Simo – ha un ritmo che entra dento. Nulla diper Ava Max, si tratta dell’ennesimo pezzo danzereccio super tamarro (proprio come il precedente Whatever), ma almeno fa il suo lavoro e non delude. A metà pezzo sarete già pronti a canticchiare ‘I’m like, my, oh, my, baby, this my kinda night’. Non sarà il brano della svolta e tra qualche anno forse non ce lo ricorderemo, ma probabilmente l’ascolteremo quest’estate in discoteca o come sigla finale della prossima edizione del Grande Fratello. Ava Max has released her new single, ‘My Oh My’. ...