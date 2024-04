(Di venerdì 5 aprile 2024) L'incidente nella notte in piazzale Tecchio, nel cuore di, periferia Ovest di Napoli: sono stati ia rimettere l'sull'asse e a soccorrere glia bordo.

Il gravissimo incidente stradale ha sconvolto la comunità di Mottola, in provincia di Taranto. "Sembra una maledizione ma purtroppo è una realtà tragica" ha dichiarato il sindaco. Ricoverate anche ... (fanpage)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Si allunga purtroppo la scia di sangue sulle strade italiane: dopo il devastante incidente di una Ferrari nel giorno di Pasqua in provincia di Vercelli, dove sono ... (dayitalianews)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Si allunga purtroppo la scia di sangue sulle strade italiane: dopo il devastante incidente di una Ferrari nel giorno di Pasqua in provincia di Vercelli, dove sono ... (dayitalianews)

Auto si ribalta a Fuorigrotta: i passanti la rimettono sulle ruote e soccorrono gli occupanti - L'incidente nella notte in piazzale Tecchio, nel cuore di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli: sono stati i passanti a rimettere l'Auto sull'asse e ...fanpage

Voghera, Auto si ribalta sul ponte di via Piacenza: ferita una 25enne - VOGHERA. Una 25enne si è ribaltata con l’Auto supertao l’imbocco del ponte di via Piacenza, a Voghera. Stava andando da Voghera verso Pavia con la sua 500 rossa. Ha superato le barriere anti camion, ...laprovinciapavese.gelocal

Intrappolato in Auto, ritrovato anziano scomparso a San Martino in Pensilis - L'allarme lanciato dai familiari: non avevano notizie dell'81enne da ieri pomeriggio. Questa mattina l'intervento di Vigili del fuoco e 118 ...rainews