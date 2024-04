Auto con cinque ragazze si schianta contro un muro Morta una 17enne | ferite le amiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un incidente dal bilancio drammatico, quello andato in scena nel territorio comunale di Mottola, in provincia di Taranto. Il dramma si è consumato nella notte tra il 3 e il 4 aprile sulla strada provinciale 25: per motivi ancora da accertare, un’si è improvvisamentetaun, dopo che la conducente aveva perso illlo uscendo di strada. Nell’impatto, molto violento, ha ragazza di 17 anni èe le sue quattroa bordo sono rimaste. L’allarme è partito intorno alle 2 del mattino, quando una chiamata di emergenza ha segnalato l’incidente stradale. Sul posto sono intervenuti in poco tempo i soccorsi medici del 118 oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine.Leggi anche: Incidente Mestre, la tremenda notizia è ...

