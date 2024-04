Autismo Apuania festeggia 20 candeline

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un importante incontro previsto per il 13 aprile: si svolgerà un convegno per celebrare i 20 anni dell’AssociazioneAps. L’appuntamento è nella sala del Teatro Guglielmi dalle 9.30 alle 12.30. "Sono passati 20 anni – scrivono gli organizzatori – dal 16 marzo 2004 quando nacque l’Associazione. E’ giusto fermarsi e riflettere per riconoscere il valore dei primi soci volontari e quello di tutti gli altri venuti dopo. E’ giusto fermarsi e riflettere per riconoscere il valore della tante persone che in questi anni sono state vicine adsostenendola, accompagnandola e incoraggiandola e continuare nel proprio cammino di solidarietà".