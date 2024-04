Attenzione alle piccole imprese e feeling con il governo La Confindustria di Orsini secondo Micossi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Mai come in questo momento di gravi turbolenze internazionali c’è bisogno di unità interna in. Proprio quell’unità che Edoardo Garrone, fino a pochi giorni fa candidato favorito per la presidenza di Viale dell’Astronomia, ha invocato più volte nella missiva in cui ha annunciato e motivato il suo ritiro dalla corda per la guida degli industriali, spianando la strada a Emanuele, imprenditore modenese del legno e dell’alimentare, da poche ore designato successore di Carlo Bonomi. E che si è guadagnato la fiducia degli imprenditori grazie alla carica di vicepresidente per il fisco, il credito e la finanza che è stato decisivo sia negli anni del Covid sia nella fase di ripartenza successiva. E a una profonda conoscenza del sistema associativo fatto di oltre 150mila, 216 organizzazioni federate, oltre 5 milioni e ...