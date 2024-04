Atp Montecarlo | sorteggio tabellone | ecco gli avversari di Sinner

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Jannikesordirà nell'Atp Masters 1000 dial secondo turno contro il vincente del match tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si affronteranno nel primo round del torneo in programma sulla terra rossa del Principato dal 7 al 14 aprile., appena diventato numero 2 del mondo, nell'eventuale terzo turno troverebbe uno tra Sebastian Baez, Jan Lennard Struff, Borna Coric e Alex Bublik (16). Nel quarto dipresidiato dall'altoatesino sono inseriti anche Matteo Berrettini, che debutta contro Kecmanovic, e Matteo Arnaldi, abbinato a Ruusuvuori. In teoria, nei quartidovrebbe trovare il danese Holger Rune, testa di serie numero 7. In semifinale, si profila la sfida con uno tra Daniil ...

