Atp Montecarlo | il tabellone degli italiani – Da qui parte la missione di Jannik Sinner sulla terra rossa

(Di venerdì 5 aprile 2024)numero 1 del mondo. Comincia dail nuovo percorso didopo la conquista della seconda posizione mondiale e i titoli agli Australian Open e a Miami. Il Masters 1000 del Principato dà il via a una stagioneche vede l’azzurro come il grande favorito per la vetta del ranking, detenuta sempre da Novak Djokovic ma lontana “solo” mille punti. Un ruolo che non deriva soltanto dagli ultimi mesi vissuti come autentico dominatore del circuito, ma soprattutto dai risultati che l’altoatesino sarà chiamato a difendere. Il fardello diinfatti pesa soltanto 585 punti, molti meno rispetto a tutti gli altri rivali. Djokovic ne ha ben 2.315, Alcaraz 2.265, Medvedev 1.280. L’esordio contro uno tra Sebastian Korda e ...

Sinner può diventare numero 1 a Montecarlo No e rischia anche il secondo posto: ecco perché - In base alla classifica attuale e ai punti dei due tennisti, per Sinner la prima occasione utile per superare Djokovic al N°1 sarà il Roland Garros (in programma tra fine maggio e inizio giugno). Per ...ilmessaggero

Musetti e la cambiale di punti da difendere a Montecarlo: in bilico la testa di serie a Roma e Parigi - I quarti di finale raggiunti nel 2023 da Lorenzo Musetti nell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, con il vecchio sistema di attribuzione degli score nel ranking ATP, sono valsi all'azzurro 180 punti (ques ...oasport

ATP Marrakech, Fognini ko nei quarti: vince Kotov in due set - Entrato in tabellone dalle qualificazioni, Fognini si ferma nei quarti a Marrakech, battuto in due set dal russo Kotov che in semifinale giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena. Il torneo è in ...sport.sky