Atp Marrakech | Fognini eliminato nei quarti

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Fabioneidi finale del torneo Atp di. Il ligure, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dal russo Pavel Kotov che si è imposto nettamente per 6-1, 6-2 e in semifinale affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Sonego , incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il romano, dopo aver disposto in scioltezza del ... (sportface)

Matteo Berrettini all’Atp Marrakech, montepremi e ranking: qual è il suo patrimonio - È tra i protagonisti dell’Atp di Marrakech, che lo ha posto sulla strada di un altro talentuoso italiano, Lorenzo Sonego. Un banco di prova cruciale per il Masters 1000 di Montecarlo. A 28 anni quasi ...quifinanza

Torneo Atp di Marrakech, Fognini eliminato ai quarti - Roma – L'azzurro Fabio Fognini ha concluso il suo percorso al torneo Atp di Marrakech, battuto ai quarti dal russo Pavel Kotov, n.68 del ranking, col punteggio di 6-1, 6-2. Il moscovita al secondo ...ilsecoloxix

Atp Marrakech, Berrettini-Sonego: orario e dove vedere il derby italiano - I quarti di finale tra Berrettini e Sonego saranno visibili in diretta esclusiva su Sky sul canale 201 (Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go e NOW.ilmessaggero