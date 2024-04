Atp Marrakech | Berrettini vince il derby con Sonego e vola in semifinale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Matteosi qualifica per le semifinali del "Grand Prix Hassan II" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Marocco. Il 27enne tennista romano, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, si è imposto nel quarto di finale tutto azzurro sul 28enne torinese Lorenzo, n.61 del ranking e quarto favorito del seeding, con il...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2024 per quanto riguarda la giornata di sabato 6 aprile . Tempo di Semifinali sulla terra marocchina, che dopo la grande ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) 19:22 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di ... (oasport)

Prosegue a gonfie vele il rientro di Matteo Berrettini , che trionfa nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego e vola in semifinale nel torneo Atp 250 di Marrakech . 6-3 7-6(5) il punteggio in favore ... (sportface)

Tennis, Atp di Marrakech: il torinese Sonego perde il derby italiano contro Berrettini (che va in semifinale) - Non una buona prestazione per Sonego, che dopo poco più di un'ora cede il passo al connazionale con un 6-3, 7-6 ...quotidianopiemontese

LIVE Fognini-Kotov 1-6, 2-6, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: vittoria agevole per il russo, ligure con problemi fisici. Giocherà Monte Carlo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) Si chiude qui la Diretta Live e il belliss ...oasport

Quante posizioni guadagna Berrettini a Marrakech: top100 di nuovo a un passo! - Matteo Berrettini ha sconfitto Lorenzo Sonego e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Marrakech. Terza vittoria consecutiva sulla terra rossa della località marocchina per il tennista ...oasport