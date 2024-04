Atp Marrakech | Berrettini batte Sonego e va in semifinale Fognini eliminato nei quarti

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – MatteoLorenzonel derby deidi finale del torneo Atp di(terra batttuta) in Marocco e si qualifica per le semifinali. Il romano si impone per 6-3, 7-6 (7-5) e inattende il vincente del match tra l’argentino Mariano Navone e l’australiano Aleksandar Vukic.oggi Fabio. Il ligure, proveniente dalle qualificazioni, viene sconfitto neidal russo Pavel Kotov che si impone nettamente per 6-1, 6-2 e inaffronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

