ATP Houston | Frances Tiafoe e Tomás Martín Etcheverry approdano ai quarti di finale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Andati in archivio i quattro ottavi direstanti dell’ATP250 di. Sulla terra particolare del Texas abbiamo i nomi dei qualificati aie c’è stata la conferma di. Lo statunitense (n.21 del ranking) è stato costretto al terzo set dall’australiano James Duckworth (n.105 ATP) e si è imposto con lo score di 6-2 6-7 (4) 7-5 in 2 ore e 17 minuti di partita. Un modo per lui di dimenticare un periodo, per il momento, privo di soddisfazioni. Sul cammino dici sarà un altro australiano, ovvero Jordan Thompson. Costretto alle proverbiali sette camicie l’aussie (n.33 del ranking), opposto al padrone di casa Aleksandar Kovacevic (n.98 del mondo). Una partita durata 3 ore e 36 minuti di gioco e risolta da Thompson con lo score di 4-6 7-6 (1) 7-6 (7). Negli ...

