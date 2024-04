Atp 250 Marrakech 2024 | Fognini si arrende a Kotov | il russo vince 6-1 6-2 e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Termina ai quarti di finale l’avventura di Fabionel torneo Atp 250 di. Il tennista ligure infatti è stato sconfitto nettamente da Pavelcon il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco. Qualche problema fisico anche per l’azzurro, che ha spianato la strada al suo avversario per la, dove affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, vincitore in tre set su Moreno de Alboran. La brutta sconfitta non cancella però quanto di buona fatto vedere dasulla terra rossa del Marocco, dove è partito dalle qualificazioni e ha battuto anche il numero 1 del seeding Laslo Djere, e da lunedì tornerà nella top100 Atp. LA CRONACA DEL MATCH –appare pimpante in avvio, mentre l’azzurro fatica un po’ ma alla fine riesce anche lui a tenere il ...