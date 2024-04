Atletica | Sofiia Yaremchuk torna in gara | la primatista corre una mezza di prestigio verso gli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024)prosegue nella sua marcia di avvicinamentoglidi Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Laitaliana di maratona emaratona sarà indomenica 7 aprile a Berlino, per un impegno sui 21,097 km dopo aver timbrato il primato nazionale sei settimane fa (1h08:27 a Napoli). L’azzurra, capace di coprire i 42,195 km di Valencia in 2h23:16, si cimenterà nella capitale tedesca per valutare la propria condizione di forma in vista della rassegna continentale, dove punta a conquistare una medaglia sulla distanza.troverà sulla sua strada atlete di ottimo spessore come la tedesca Melat Kejeta (argento iridato sullanel 2020, personale di 1h05:18), le etiopi Ftaw ...