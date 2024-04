Atletica | Nadia Battocletti incontenibile | nuovo record italiano | grande fiammata a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha firmato ildei 10 chilometri. La fuoriclasse trentina ha corso in 31:19 in un evento misto (aperto a entrambi i sessi) lungo le strade di, capitale francese che tra meno di quattro mesi ospiterà le Olimpiadi. Le regina del mezzofondo tricolore ha ritoccato il già suo primato nazionale di 31:36 siglato lo scorso 10 settembre a Pescara (che rimane valido come primato di gara solo femminile). La quasi 24enne (spegnerà le candeline tra una settimana) detiene anche iitaliani dei 5000 metri (14:41.30 a Londra) e dei cinque chilometri (14:45 a Riga), timbrati nella passata stagione.ha concluso in quarta posizione nella prova vinta dall’etiope Likina Amebaw (29:56) davanti alle keniane ...