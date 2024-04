Atletica | Marcell Jacobs al debutto europeo a Roma il 18 maggio allo Sprint Festival

(Di venerdì 5 aprile 2024)debutterà in Europadiil 18. Lo ha annunciato lo stesso campione olimpico dei 100 metri piani in un’intervista a Sky Sport direttamente dagli Usa, dove sta preparando le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di: “Losarà una gara importante perché sarà in Italia, a, dove ho abitato e dove starò per preparare le Olimpiadi. Gareggiare in casa sarà un’ottima esperienza”. E sulla sua esperienza a stelle e strisce con Rana Raider: “In questo momento a livello mentale sto benissimo, sono rilassato e tranquillo. Con l’allenatore si è subito instaurato un bel rapporto di fiducia, è il tipico americano che ti sprona a ogni ripetuta, inoltre ...

