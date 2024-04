Atletica Il Parco Alpi Apuane in evidenza a Vicopisano ’Staffetta di Primavera‘ Davini | Marini e Marsili conquistano l’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)Team Ecoverde Cetilar inalla 51ª edizione della “Stramilano“, gara di 21 chilometri, con il quarto posto assoluto per Wambua Bernard Musau, con la buona prova di Francesco Guerra (nella foto, 10° assoluto con il tempo di 1h03’19’’, con l’ottimo esordio di Renè Cuneaz con i nuovi colori del(1h5’58“) e con Mattia Galliano in 1h06’38’’. Nella stessa gara buone prove per Luca Tocco e Alessandro Marlia. Alla 35ª edizione della “Staffetta di Primavera“, gara sulle strade diin tre frazioni da 3,7 chilometri ciascuna, vittoria nella categoria Veterani per Giorgio-Mimmo Marino-Andreae buone prove per Dario Anaclerio-Lorenzo Pellegrini-Maurizio Pierotti; Anastasia Bianchini-Federica Pardini-Paola ...