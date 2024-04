Atletica | Filippo Tortu prepara l’esordio | correrà i 100 metri a Gainesville il 13 aprile

Filippo Tortu è uno di quelli che affronta la sconfitta senza cercare scuse: “se ci si riferisce alla staffetta d’argento agli ultimi Mondiali ungheresi non sono d’accordo, non può essere una ... (ilfaroonline)

Tortu nei 100 metri in Florida il 13 aprile - In agenda un’altra uscita per il 20 aprile su distanza da definire, prima di unirsi al raduno azzurro di Miami per le World Relays Comincia tra otto giorni la stagione agonistica di Filippo Tortu, nel ...fidal

Atletica: Esordio Tortu negli Usa il 13 aprile sui 100 a Gainesville - Lo sprinter azzurro si trova dal mese scorso in Florida ROMA (ITALPRESS) - Volato il mese scorso in Florida, optando per il college di Mont Verde per preparare i prossimi impegni agonistici, Filippo ...sport.tiscali

Europei Roma, Desalu ha un sogno: "Conquistare l'Olimpico come Berruti e Mennea" - Da Tokyo a Roma, Fausto Desalu sogna di tornare protagonista sulla pista dello Stadio Olimpico, che dal 7 al 12 giugno ospiterà i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Il velocista azzurro ...tuttosport