Atalanta, sciolti gli ultimi dubbi: De Ketelaere a Cagliari ci sarà - Charles De Ketelaere è recuperato: la conferma è arrivata dall’allenamento di venerdì 5 aprile, che ha sciolto gli ultimi dubbi. Cdk ha lavorato per tutta la seduta in gruppo, segnale che ha risolto ...ecodibergamo

Fiorentina-Atalanta 1-0, le spigolature di Serina. Troppi insulti a Gasperini, bel gesto i fiori per Barone. E abbasso la «costruzione dal basso» - Il turnover da preventivo si fa evoluto, ma stavolta non funziona. Serve l’eroe Carnesecchi per evitare il crollo. E la «costruzione dal basso» se diventa un dogma si trasforma in autolesionismo ...bergamo.corriere

Calcio Serie C – Mantova-Atalanta, Wieser: “Un altro passo verso l’obiettivo” - Mantova Oltre a partire da titolare, David Wieser ha segnato anche il gol dell’1-1 con l’Atalanta. «Per me è stata una bellissima opportunità - racconta ...vocedimantova