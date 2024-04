Atalanta | riecco De Ketelaere | va verso il rientro a Cagliari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Zingonia. Messa alle spalle la partita contro la Fiorentina, le antenne dell’sono già puntatela trasferta didi domenica (7 aprile, alle 18). Per la quale si registra anche ildi Charles De. L’attaccante nerazzurro si era fermato durante la pausa nazionali a causa di un problema agli adduttori che lo aveva fermato prima di disputare le amichevoli con il Belgio. Rientrato a Zingonia per sostenere gli esami, ha dovuto saltare le due trasferte contro il Napoli e la Fiorentina. Giovedì, all’indomani della gara del Franchi, Deè rientrato a lavorare parzialmente in gruppo insieme ai compagni: nelle prossime sedute, se tutto va come deve, sarà reintegrato al 100%. In stagione l’ex Milan ha contribuito a un totale di 10 gol e 7 assist ...