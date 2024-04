Atalanta | il “canterano” Davide Zappacosta raggiunge le 200 presenze in serie A

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bergamo, 5 aprile – Domenica a Cagliari saranno duecento in partite inA per, 32 anni da compiere a giugno, da tre anni duttile ‘pendolino’ sulle corsie esterne dell’. Il laterale di Sora, prodotto del settore giovanile nerazzurro (dove è arrivato 18enne nel 2010), veterano del gruppo avendo vestito la maglia atalantina addirittura nella stagione 2010-11, inB, nella prima annata dell’attuale gestione Percassi, domenica alla Unipol Domus di Cagliarirà un traguardo significativo, una cifra tonda maturata vestendo nel massimo campionato 109 volte la casacca dell’, 56 volte quella del Torino, 25 quella del Genoa e 9 quella della Roma, con un totale di 15 gol realizzati in 199 gettoni inA. ...

