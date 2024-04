Atac Roma – Santori Lega | “A Trastevere bus elettrici fermi nel deposito | ed il piano ricariche è chiuso”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Mobilità sostenibile e sprechi, un vizio che non abbandona il Pd al governo della città: neldiarrugginiscono una quarantina di busda anni, guasti e senza batterie, e resta inutilizzato un interocon gli impianti per la ricarica delle batterie. Malagestione e incapacità oltretutto pagate con fondi europei, e un altro dei molti problemi della città ignorato dal sindaco Gualtieri che si limita a ripetere come un disco rotto un copione ormai insopportabile di chiacchiere e luccichii per propinare aini il trasporto pubblico peggiore d’ Europa, con la scusa ‘a jolly’ dei lavori per il Giubileo”. Lo dichiara in una nota il capogruppo dellacapitolina Fabrizio. “Dieci anni ...