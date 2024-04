Assunto da pochi giorni | Sono rinato a 55 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Fabrizio Paladino All’ex stabilimento Buitoni non cilimiti di età per le assunzioni. Il dottor Angelo Mastrolia è stato chiaro: occorre personale quanto prima, in vari reparti, per portare avanti come si deve la produzione della Delverde. Le mansionidiverse e la storia di D.A.,da, conferma la necessità dell’azienda di allargare l’organico in tempi brevi. Un contratto a tempo indeterminato firmato da poco: lui, di professione tornitore, ha 55; classe ’69, insomma, e non è vero che la carta d’identità può compromettere il sogno di trovare una nuova occupazione. "Qui– spiega – ho avuto varie esperienze ma alla Delverde si lavora con grande professionalità in un ambiente ideale e si ha a che fare ...